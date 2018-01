Lopes se envolve em nova confusão O meia Lopes, do Fluminense, se envolveu em nova confusão, na noite de sábado, em um clube em Barra do Piraí, no interior do Rio. O jogador foi flagrado por seguranças com uma arma dentro do seu carro. Ele foi levado para uma delegacia e teve a pistola apreendida. O atleta, porém, alegou ter porte de armas. "Todo mundo tem o seu momento de lazer, o seu hobbie. Freqüento um clube de tiro e gosto de atirar", afirmou Lopes, que disse já ter conversado com o técnico Renato Gaúcho e com o vice-presidente de Futebol do Fluminense, Marcelo Penha sobre o assunto. Esta não é a primeira vez que Lopes vê seu nome ligado a alguma confusão. Em 2000, quando atuava pelo Palmeiras, o jogador foi flagrado no exame antidoping por uso de cocaína. Acabou suspenso por 120 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).