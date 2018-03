Lopes se recupera e deve dirigir o Vasco O técnico do Vasco, Antônio Lopes, deve comandar o time na partida de domingo contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Ele realizou exames de rotina nesta sexta-feira e, apesar da recomendação de seu médico para que fique em repouso por 48 horas, o treinador está disposto a trabalhar no jogo. Mas seu filho e auxiliar-técnico, Antônio Lopes Júnior, está de sobreaviso. No treino desta sexta, Júnior comandou o coletivo pois seu pai só deixa o hospital na tarde deste sábado. E o Vasco acabou ganhando um problema de última hora. O volante Rogério Corrêa, que iria substituir Da Silva, suspenso, sentiu dores no joelho e passou a ser dúvida. Henrique é a opção caso ele seja vetado.