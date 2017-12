Lopes também pode ser demitido O gaúcho Luiz Felipe Scolari deverá ser anunciado nesta terça-feira pela CBF como novo técnico da seleção brasileira. O novo técnico não oficialmente anunciado ainda nesta segunda porque faltava definir um importante detalhe: a permanência de Antônio Lopes. Scolari não se mostra disposto a dividir poder com o atual coordenador-técnico da seleção ao deixar claro que pretende trabalhar com pessoas de sua inteira confiança. Nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, falava-se na hipótese de Lopes também ser demitido após o desembarque no Brasil. No vôo entre Tóquio e Los Angeles, o coordenador procurou desmentir que Scolari já estivesse contratado, ao contrário de todas as evidências. "Na terça-feira, vou conversar com o presidente Ricardo Teixeira", disse Lopes. "Não tem nada decidido com relação ao novo técnico. Falaram aí no Luíz Felipe, mas não tem nada decidido. Vamos chegar a um consenso sobre a escolha." Lopes foi além: se depender de sua vontade, será mantido o preparador físico Bebeto de Oliveira, amigo desde os tempos em que trabalharam no Vasco da Gama. Bebeto e o preparador de goleiros, Pedro Santilli, foram dispensados com Leão. Scolari fora sondado pelo menos três semanas atrás e começou a manter contatos "informais" com profissionais que poderiam integrar sua comissão. Alguns desses nomes são os de Flávio Teixeira, conhecido como Murtosa (auxiliar-técnico no Cruzeiro), Paulo Paixão (preparador físico) e Carlos Pracidelli (preparador de goleiros). O treinador do Cruzeiro é o nome com maior apelo popular. A lista de candidatos também tem Carlos Alberto Parreira (o preferido de Teixeira), Zagallo e, com menores chances, Wanderley Luxemburgo. Lopes fez a lista de candidatos e citou Parreira, Scolari e Oswaldo Oliveira, agora no Fluminense. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, passou o dia em Brasília. O dirigente confirmou oficialmente a demissão de Leão e, sobre o novo técnico, disse que falaria "no momento oportuno", ou seja, após a volta de Lopes. Parreira foi evasivo, ao responder se ocuparia o cargo que hoje é de Lopes. "Não fui convidado e só raciocino em cima de questões concretas." Teixeira pretende dar uma solução rápida para o assunto porque quarta-feira deverá ser divulgada a lista de convocados para o jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, dia 1º de julho, em Montevidéu. A apresentação dos convocados está marcada para a noite de domingo na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio.