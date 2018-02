Lopes tem econtro com a Fiel O Corinthians entra em campo neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, com suas atenções redobradas. O time não pode perder pontos para o Brasiliense, um dos últimos colocados no Campeonato Brasileiro ? tem 29 pontos. Mas como tem derrapado em casa, atua sobre pressão e mais concentrado do que nunca. Trinta e dois mil corintianos estarão no estádio acompanhando de perto a primeira partida do técnico Antônio Lopes em São Paulo, já que sua estréia aconteceu em Buenos Aires no empate por 1 a 1 com o River Plate que classificou a equipe para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Corinthians será um time de pegada e de muito toque de bola. Pelo menos foi dessa maneira que Lopes preparou a equipe na sexta-feira, quando exigiu movimentação constante dos homens de meio e de frente e refinado toque de bola até as chances de conclusão, que não foram muitas. Lopes pretende formar um Corinthians para cada adversário. É assim que ele pensa o futebol. Para enfrentar o Brasiliense, a equipe será mais ofensiva em relação ao elenco que empatou com o River, montado com três volantes. Agora só terá Marcelo Mattos e Fabrício. "Prefiro os volantes que sabem e gostam de sair para o jogo", disse o novo comandante do Parque. Wescley também ganha chance. Ele fará dupla de zaga com Marinho. "Já trabalhei com o Lopes no Vasco e sei que ele não tolera falta de disposição e vontade de vencer. Por isso, farei de tudo para permanecer no time", disse o beque, que tem no treinador um dos responsáveis por sua formação. Wescley contou que foi Lopes que o ´puxou´ para o profissional do Vasco. "Na minha estréia, ele disse que eu seria responsável em marcar o Dimba, e que se ele fizesse um gol seria minha culpa. Aquilo mexeu comigo. Empatamos a partida e o Dimba não fez nada." Marcelinho Carioca poderá ter marcação parecida no duelo do Pacaembu. Ídolo do torcedor corintiano e talvez um dos melhores jogadores que o clube já teve, o Pé de Anjo estará do outro lado neste domingo. "O Marcelinho é um jogador fabuloso, sobretudo nas bolas paradas. Mas ele não terá marcação individual", garantiu Lopes. O Corinthians ainda terá a volta de dois jogadores: Rosinei e Nilmar. Dessa forma, Roger não ficará sozinho na função de armar a equipe. O lateral Gustavo Nery, com dores musculares, segue em observação. Ele não treinou sexta-feira. Se não puder atuar, Edson, improvisado, joga em seu lugar. O meia Roger acha que Lopes precisará de mais tempo para dar sua cara ao Corinthians, mas admite que ele começou bem, com a classificação na Sul-Americana. O Timão tem 50 pontos e pode assumir a ponta nesta rodada.