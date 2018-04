Lopes treina Atlético-PR no 4-4-2 e recua Marcinho O técnico Antônio Lopes promoveu diversas mudanças no Atlético Paranaense no treino desta quarta-feira, preparatório à partida de sábado contra o Corinthians, no Pacaembu. E a principal delas ocorreu no esquema tático da equipe, que passou do 3-5-2 para o 4-4-2.