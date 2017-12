Lopes usa livro para motivar jogadores Lopes está fazendo a cabeça dos jogadores do Corinthians para a importância do jogo com o Inter, domingo, no Pacaembu, mas sobretudo para que o time não perca nesta reta final a pegada mostrada durante boa parte do Campeonato Brasileiro, além do desejo de querer vencer. Para isso, usa um livro dado a ele por sua mulher, de auto-ajuda, voltado para o espiritismo: ?Você... Um Caminho Para a Felicidade?, da editora DPL, e organizado por Mônica Guedes e Manuel Port. O treinador não quis dar detalhes da publicação, mas fez questão de mostrá-la rapidamente em sua entrevista. ?Achei que esse livro poderia nos ajudar. Mas não vou revelar para vocês o seu nome.? Foi fácil descobrir na internet. A mensagem da obra é a seguinte: ?Uma atitude saudável diante da vida para que tudo corra da melhor forma possível... Felicidade de viver transbordando dos olhos... a partir do coração.? Lopes confia no seu elenco e espera motivá-lo com essa leitura. ?O nosso grupo é responsável e todos os atletas têm a cabeça no lugar. Quem lembrar de minhas outras entrevistas vai verificar que nunca disse que o título já estava ganho. Tampouco meus atletas disseram isso. Temos mais três jogos e é hora também de usar da psicologia para motivá-los. A verdade é que não ganhamos nada ainda.? Lopes conversou hoje com Muricy Ramalho, técnico do Inter, através de um programa de rádio. E descobriu que o rival gaúcho não vem para o Pacaembu como franco atirador. ?Eles vêm para vencer a partida. O Muricy me disse isso. E é fácil entender seus motivos. O Inter é um time como o Corinthians, em condição de igualdade. Os números do Brasileiro mostram isso. Portanto, não há favoritos. Eles podem nos vencer e nós podemos vencê-los?, disse Lopes, que preferiu não revelar a formação que começa. O bate-papo com Muricy transcorreu sem sobressaltos, uma clara demonstração de que há total respeito no Parque São Jorge pelo adversário. Lopes ainda desaprovou as declarações dadas ontem pelo vice de futebol, Andrés Sanchez, de que o Inter teria de pagar sua dívida no INSS e que há clubes com condições de ter duas Mercedes e outros que andam de ônibus. ?Este não é o pensamento da comissão técnica e dos jogadores.?