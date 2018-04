Lopes vai escalar Neto no gol do Atlético-PR em estreia

"A partir do momento que nos reapresentamos, não sabíamos quem jogaria. Mas com o Lopes confirmando que eu vou jogar neste domingo, com toda a certeza a minha concentração aumenta. Este jogo pode me ajudar muito na sequência do campeonato", afirmou.

Neto acredita que o duelo com o Toledo pode ser uma boa oportunidade para conquistar a vaga de titular no Atlético-PR. "A expectativa é boa para essa estreia, principalmente pelos treinamentos que estamos realizando. Eu, particularmente, espero poder ajudar e permanecer no time", disse.