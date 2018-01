Lopes val alterar a zaga do Vasco A média de três gols sofridos por partida no Campeonato Brasileiro foi o principal assunto da reunião do técnico do Vasco, Antônio Lopes, com os jogadores, nesta segunda-feira. O treinador não se conforma com os muitos gols sofridos e já escalou Wellington Monteiro no lugar de Edinho, na lateral-esquerda. Lopes lembrou aos atletas que o Vasco, no Campeonato Carioca, em 15 jogos, sofreu apenas 14 gols. E, em três partidas pela Copa do Brasil, continua sem tomar gols. O treinador pediu atenção redobrada aos zagueiros durante o confronto desta quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador. Apesar da pressão sobre a defesa, o meia Marcelinho Carioca procurou isentá-la da responsabilidade por toda a culpa. ?Os erros são de todos e algo não está se encaixando. Vamos trabalhar para que o ataque venha auxiliar mais."