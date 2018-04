Lopes vê Atlético-PR com elenco mais experiente

"Os colombianos são dois jogadores experientes que estão acostumados com competições importantes. A volta do Alan Bahia também ajudará porque é um atleta experiente. O Kaio é novo, mas vem com uma bagagem internacional. Então melhoramos muito o fato da experiência na equipe", afirmou.

Lopes acredita que o Atlético-PR está em vantagem no início de 2010, já que o clube manteve a base que evitou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Preparamos essa base do ano passado para trabalharmos juntos neste ano. Observamos bastante nos quatro meses em que ficamos no Clube e conseguimos uma boa base. Trouxemos também jogadores para suprirmos algumas carências", disse.