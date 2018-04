Lopes vê Atlético-PR em evolução, apesar de tropeço

"Já evoluímos um pouco, principalmente na parte física, mas pecamos nas finalizações. Tivemos chances claras mas não marcamos", analisou Lopes, apostando que o time vai crescer nas próximas rodadas do Campeonato Paranaense.

Apesar do otimismo do treinador, o Atlético está apenas em sétimo lugar no estadual, com cinco pontos. Por isso, Lopes revelou que vai conversar com o grupo para cobrar uma vitória contra o Corinthians Paranaense, sábado, na Arena da Baixada. "Vamos conversar, trabalhar e ver o que erramos para poder fazer o serviço no nosso reduto", disse.