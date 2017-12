Lopes viu a falta que Gustavo Nery faz O técnico Antônio Lopes tem um grande problema para a partida de domingo contra o Coritiba: não sabe em quem apostar na ala esquerda do Corinthians. Contra o Pumas, ficou assustado ao perceber a dependência do time de Gustavo Nery, que está servindo a seleção brasileira. Nem Hugo ou ? muito menos ? Ronny conseguiram atuar bem pela lado esquerdo do time. E isso refletiu diretamente na maneira de a equipe atacar. ?O Corinthians já está habituado com as investidas do Gustavo Nery. Ele é quase como um atacante. Quando os nossos jogadores de frente estão marcados é sempre ele quem aparece de surpresa. Vamos ver o que podemos fazer para compensar sua ausência?, diz o treinador. O meia Hugo tem se esforçado, mas não mostra a mesma regularidade ou até a força física de Nery. ?Eu já joguei várias vezes como lateral, mas tenho a tendência de jogar pelo meio, já que atuo há muito tempo no meio-de-campo. Sei o quanto a equipe está acostumada com o Gustavo Nery. A falta de entrosamento pesa?, avalia o jogador. ?O Gustavo Nery é quase um terceiro atacante. Quando estamos marcados, surge como ótima opção de chute ao gol ou em jogada pela linha de fundo. Temos de superar a falta que ele faz?, afirma Nilmar. Ronny entrou muito tímido contra o Pumas e decepcionou Lopes, que o substituiu. A tendência é que Hugo seja mesmo o titular no domingo. ?O Corinthians é uma equipe acostumada a explorar demais os lados do campo. Por isso temos de entrar nas partidas com dois laterais produzindo muito. É isso que eu quero?, diz Lopes, que já está tranqüilo com Eduardo Ratinho pela direita.