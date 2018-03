Lopez e Massu estão na semifinal O tenista espanhol Feliciano Lopez se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio da Áustria, ao derrotar o argentino Gaston Gaudio. Décimo terceiro cabeça-de-chave, Lopez venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 7-6(2) e 7-5. Na semifinal, ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre os argentinos Juan Ignacio Chela e Guillermo Coria. O segundo classificado para as semifinais é o chileno Nicolas Massu, que derrotou o equatoriano Nicolas Lapentti em dois sets: 7-5 e 6-4. Massu espera agora o vencedor da partida entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o argentino Mariano Zabaleta.