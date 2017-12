Lori deixa estrelas do Vitória de fora O técnico Lori Sandri decidiu repetir a equipe que venceu o Figueirense por 2 a 1 em Santa Catarina, na rodada passada, para pegar o Vasco da Gama amanhã em São Januário. A medida poderia até ser encarada como normal se a postura não tivesse deixado de fora do time três estrelas, o zagueiro Marcelo Heleno, o meia Vander e o atacante Zé Roberto. "O time está definido e merece continuidade" comentou. Entre os titulares estão vários jogadores das equipes de base, inclusive três que até domingo passado nunca tinham atuado entre os profissionais, o lateral Alex Santos, o meia Alessandro Goiano e o atacante Advaldo de apenas 17 anos. Sandri também manterá o esquema 3-5-2 que deu certo diante do Figueirense.