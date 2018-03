Lori deve assumir Criciúma nesta semana Desde que o técnico Edson Gaúcho foi demitido, após empate com o Vitória, dia 18, o Criciúma tem como interino o professor Gilson Kleina. Nesta semana, no entanto, o clube deve firmar contrato definitivo com o gaúcho Lori Sandri, que dois dias depois da demissão de seu antecessor, já estava no Estádio Heriberto Hülse, mas ainda mantinha vínculo contratual com o Verdy Tóquio, onde esteve nas duas últimas temporadas. O contrato termina nesta semana, quando poderá assinar novo compromisso. O gaúcho Edson Valandro, ex-companheiro de Luiz Felipe Scolari na zaga do Juventude, entrou para a história do Criciúma, conseguindo o segundo título nacional do clube, o de campeão brasileiro da Série B, no ano passado. O primeiro foi o próprio Scolari, em 1991, quando levou o time ao título da Copa do Brasil. No final do ano passado, contudo, Valandro se transferiu para o Paulista de Jundiaí (SP), onde permaneceu durante o Campeonato Paulista. Enquanto isso o Criciúma fazia apenas uma campanha sofrível no Campeonato Catarinense, com Abel Araújo no comando, ficando fora das finais. A torcida pediu e a diretoria novamente contratou Edson Gaúcho. O retorno, contudo, foi muito diferente da primeira passagem e as relações entre o treinador, de personalidade forte, com a imprensa e alguns diretores se deteriorou a partir de derrotas consecutivas. O empate com o Vitória foi a gota d´água e a própria torcida que pediu seu retorno pediu sua saída.