Lori faz mistério no Atlético-MG Diante do Fluminense, o Atlético-MG tenta nesta quinta-fiera, às 20h30, em Volta Redonda (RJ), manter-se vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mesmo porque, uma derrota nesta rodada pode até decretar a queda antecipada da equipe mineira para a segunda divisão. O Atlético é atualmente o lanterna do Brasileiro, com apenas 37 pontos. Apesar da situação dramática, a vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, em Belém, na última rodada do campeonato, deu novo ânimo ao time mineiro. "A única solução é ganhar", resumiu o técnico Lori Sandri, que espera que o time jogue com a mesma "determinação" demonstrada na vitória sobre o Paysandu. O atacante Marques, expulso contra o Paysandu, cumpre suspensão automática e é o principal desfalque de Lori Sandri para a partida desta quinta-feira. O treinador decidiu fazer mistério em relação ao time que começa jogando. Na zaga, Lori Sandri não revelou se irá promover a volta de Henrique, que cumpriu suspensão, ou se manterá Thiago Junio entre os titulares. E para o lugar de Marques, o técnico tem as opções do jovem Éder Luís e do experiente Euller. "Quanto menos subsídios eles tiverem do outro lado, deixará nossa tarefa menos árdua", disse Lori Sandri, ao justificar tanto mistério. "Vou dificultar ao máximo para o Abel (treinador do Fluminense)".