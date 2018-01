Lori muda Vitória para tentar vencer Flu Sem vencer em quatro jogos e acumulando duas derrotadas consecutivas, o Vitória sofrerá mudanças para tentar vencer o Fluminense no Rio, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de escalar seguidamente Dioniso e Róbson Luiz no meio-de-campo, em lugar do antigo titular Ramalho, o técnico Lori Sandri se convenceu de que o volante deve voltar ao time. Além de Ramalho, Adaílton entra na zaga no lugar de Marcelo Heleno, expulso na última partida, e Moura permanece na lateral direita, no lugar do titular Maurício que vai para o banco de reservas. No final do último treinamento, o goleiro Juninho se contundiu na perna direita, mas deve jogar.