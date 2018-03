Lori não considera Ponte favorita O técnico Lori Sandri, do Botafogo, não esconde a sua confiança em surpreender a Ponte Preta no primeiro jogo pelas semifinais, domingo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Para ele "será hora da verdade", um vez que durante toda a semana ele dedicou seu trabalho à parte psicológica dos jogadores que, segundo ele, podem reverter a situação favorável do adversário, que joga por 2 empates para chegar às finais do campeonato paulista. O técnico acredita que seu time pode se superar dentro de campo, principalmente contando com apoio da torcida que deve lotar o Santa Cruz. Ele não gostou da opinião da maior parte da imprensa paulista que apontou a Ponte Preta como favorita nestas semifinais. "Futebol é decidido dentro de campo e ninguém vence um jogo antes dos 90 minutos", disse Lori. Outro aspecto bastante enfocado pelo técnico é a possibilidade de seus jogadores despontarem nesses dois confrontos, aproveitando o grande espaço que terão na mídia. "A maior parte do nosso elenco é jovem e de muito futuro. Se o nosso time chegar na fina l é a garantia de que esses jogadores vão ser negociados para grandes clubes do Brasil ou do exterior", comentou. No time titular do Botafogo, seis jogadores são formados nas divisões de base do clube. Mesmo não tendo revelado a escalação oficial do time, o técnico Lori Sandri só vai fazer uma mudança. Rogério entra na defesa ocupando o lugar de Chicão que recebeu o segundo cartão amarelo. O zaguerio Cris será improvisado na cabeça de área, mantendo o esquema 3-5-2 que levou o Botafogo a surpreender os adversários neste Paulistão. Nesta sexta-feira a tarde, o time realizou apenas um treino técnico-tático e iniciou, à noite, o regime de concentração. Na manhã de sábado haverá apenas um recreativo. A diretoria está na expectativa de que haja lotação completa no Santa Cruz. Estão à venda 40 mil ingressos, 4 mil destinados à torcida da Ponte Preta. A Polícia Militar armou um esquema especial de segurança para evitar o confronto entre as torcidas. A PM destacou 200 homens para garantir a segurança dos torcedores, incluindo pessoal de trânsito, da cavalaria e da tropa de choque. O objetivo é evitar tumultos como os ocorridos à duas semanas quando o Botafogo enfrentou o Guarani.