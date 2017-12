Lori Sandri ajuda a orientar o Vitória A novidade do Vitória para partida diante do Paysandu será a estréia do técnico Lori Sandri (ex-Criciúma) que no entanto não deve sentar no banco para orientar o time, mas prometeu trocar idéias com o treinador interino Nelsinho Góes durante a partida. A equipe baiana precisa dos três pontos para sair da crise em que mergulhou após a saída do técnico Edinho Nazareth há 15 dias. Além de perder na rodada passada para o Atlético-MG por 1 a 0 em Belo Horizonte, o Vitória teve outro grande prejuízo: a grave contusão do atacante Enilton que estreava. A lesão muscular na coxa direita deve afastar o jogador por, pelo menos, um mês dos campos. Enilton foi contratado para suprir a ausência de Nádson, negociado junto ao futebol coreano. O outro atacante contratado pelo Vitória o italiano naturalizado peruano Maestri ainda não poderá estrear contra o Paysandu. Alecsandro e Gilson disputam a vaga no ataque. O volante Ramalho retorna à equipe após cumprir suspensão automática.