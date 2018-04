Lori Sandri assume o Criciúma O técnico Lori Sandri, que até recentemente dirigia o Guarani, é o novo treinador do Criciúma para seqüência do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de Futebol Gustavo Gazzolla, em entrevista coletiva no final da manhã desta quinta-feira. Lori será apresentado oficialmente à imprensa na manhã desta sexta-feira, no auditório do Estádio Heriberto Hülse. Esta será a 7ª vez que Sandri treinará o clube. Sua última passagem foi no ano passado, no Campeonato Brasileiro, quando deixou o Criciúma para dirigir o Vitória. O novo técnico começará a trabalhar imediatamente e vai dirigir a equipe já na partida contra o Goiás no Estádio Serra Dourada, em Goiânica, na próxima quarta-feira. O Criciúma é o 14º na classificação e há quatro jogos não vence. A última vitória do time foi na abertura do returno, em casa, por 1 a 0, em cima do Vasco da Gama. Vagner Benazzi, que dirigia o time, não resistiu à goleada imposta pelo São Caetano (4 a 0) na noite de quarta-feira e resolveu sair ?em comum acordo com a diretoria?. Benazzi dirigiu o Criciúma por 28 jogos do Campeonato Brasileiro, conquistou 10 vitórias, seis empates e teve 12 derrotas.