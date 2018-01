Lori Sandri brinca com a psicologia Depois de sofrer para empatar com a Ponte Preta, em 1 a 1, o técnico Lori Sandri, do Botafogo, aproveitou a folga de hoje para curtir a boa fase do time e para brincar um pouco sobre suas artimanhas para melhorar a produção dos jogadores. "No intervalo do jogo falei para os jogadores que iria dar uma bola para cada um. Eles estavam jogando individualmente e o futebol é coletivo", comentou. O Botafogo perdia para a Ponte no primeiro tempo, mas chegou ao empate na etapa final, ganhando o ponto extra na cobrança de penalidades máximas. O time, agora, soma oito pontos em cinco jogos, ocupando a nona posição dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. "Temos condições de melhorar", garante o técnico, que tem sido muito elogiado pela imprensa local pelas boas atuações do time, principalmente em casa. Até agora, o Botafogo ainda não perdeu dentro de seu estádio, tendo empatado duas vezes e vencido outra. O próximo jogo será contra o invicto Rio Branco, sábado, no estádio Santa Cruz. Até lá, o técnico espera pela recuperação do goleiro Maurício que saiu de campo sentindo uma lesão muscular nas costas. Caso contrário, Doni continua na posição, mesmo porque ele foi o herói do time ao defender uma penalidade máxima chutada pelo artilheiro Washington, da Ponte Preta.