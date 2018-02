Lori Sandri deve assumir o Atlético-MG O Atlético-MG deverá anunciar oficialmente, nesta sexta-feira, o técnico Lori Sandri como substituto de Marco Aurélio no comando da equipe alvinegra. A assessoria de imprensa do clube mineiro informou, na noite de quinta, que o ex-técnico do Paraná chega a Belo Horizonte nesta sexta para acertar os últimos detalhes de um contrato até dezembro de 2006. Sandri terá a missão de comandar o Atlético-MG na reta final do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro está seriamente ameaçado de rebaixamento e precisa vencer 5 das 8 partidas que lhe restam na competição, se quiser escapar do descenso sem depender de outros resultados. Marco Aurélio caiu após a derrota de virada, por 3 a 2, para o Fortaleza, na quarta, no Mineirão.