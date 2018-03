Lori Sandri elogia a garra do Inter O técnico Lori Sandri, do Internacional, reconheceu que o jogo contra o Palmeiras esta tarde no Beira-Rio foi fraco tecnicamente. Mas, ao mesmo tempo, elogiou o comportamento de seu time, que soube aproveitar a única chance que teve aos 38 minutos do primeiro tempo para fazer o gol da vitória através de Nilmar. "Mesmo que não tenhamos jogado bem tecnicamente, a garra do Inter foi fundamental para superar o Palmeiras que durante todo o segundo tempo teve um jogador a mais." Já o atacante Nilmar depois do jogo falava que o gol da vitória contra o Palmeiras foi de puro oportunismo. Ele reconheceu que não esperava que o Marcos fosse errar a rebatida de bola para o seu ataque: "O professor Lori sempre insiste para que os atacantes marquem em cima essas jogadas contra os goleiros adversários. Hoje o Marcos, que é um goleiro de seleção brasileira, errou, eu soube me aproveitar de sua falha e consegui dar a vitória para o Inter na primeira etapa". Além do gol, Nilmar que jogou praticamente sozinho no ataque do Inter durante todo o segundo tempo, reconheceu que estava dificil enfrentar a defesa do Palmeiras. Mesmo assim, ele afirmou que no segundo tempo jogando na base do contra ataque teve algumas chances e reclamou de um pênalti cometido por Leonardo que lhe empurrou dentro da área: ?O juiz poderia marcar a falta por que estava bem perto do lance. Ainda bem que conseguimos suportar a pressão do Palmeiras que praticamente não teve chances de empatar no segundo tempo." O goleiro Clemer, eleito pela maioria das rádios como o melhor jogador em campo, creditou a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras a toda a equipe e não apenas a sua atuação em particular: "Eu estou ali pra isso, para defender mesmo. Creio que fiz a minha parte e o resto do time se comportou muito bom. Todos mereceram a vitória, principalmente porque tivemos o incentivo de uma torcida que soube entender as dificuldades que o time teve quando ficou com 10 jogadores no final do primeiro tempo".