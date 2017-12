Lori Sandri estréia contra Sport O técnico Lori Sandri, ex-Botafogo-SP, estréia nesta sexta-feira no comando do Goiás contra o Sport, em partida válida pela Seletiva da Copa dos Campeões, no Serra Dourada. Seu time não terá Dill, negociado, e Marquinho, contundido. O Sport só empatou na estréia com o São Raimundo e precisa da vitória para se classificar.