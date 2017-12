Lori Sandri faz mistério no Criciúma O técnico Lori Sandri não descartou a possibilidade do time do Criciúma retornar ao esquema tático com três zagueiros, em função da qualidade do adversário que enfrenta neste domingo, o Santos, pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Heriberto Hülse. O anúncio oficial da escalação, no entanto, somente se dará minutos antes da partida, disse Lori, após realizar um treino secreto, com portões fechados, impedindo até mesmo o acesso de funcionários do clube. "Faz parte da preparação de um jogo dos mais importantes. Trabalhamos algumas jogadas e, ao mesmo tempo, evitamos que o adversário tenha conhecimento do que vamos apresentar no domingo", disse Lori, para justificar o seu "treino secreto", que não chegou a ser totalmente inacessível para alguns jornalistas. Durante o trabalho foi possível ver, de prédios vizinhos, que o treinador fez mudanças. Depois de iniciar com o tradicional 4-4-2, o técnico do Criciúma sacou o atacante Paulinho e mandou o zagueiro Ronaldo a campo, usando assim o 3-5-2. "Pode ser essa a opção", brincou Lori Sandri. ?Podem especular a vontade. Já tenho o time definido, mas somente no horário do jogo vamos divulgar." A preocupação é com a marcação. "Com um time como o do Santos, não há outra alternativa. Não há como marcar individualmente cinco ou seis jogadores", disse o técnico do clube catarinense. Apesar do treinador não antecipar as presenças dos laterais Ângelo e Gleidson e do volante Cléber Gaúcho, que cumpriram suspensões por cartões amarelos na última rodada, eles voltam à equipe. Saulo deve substituir Douglas, expulso no jogo contra o Atlético-MG no último sábado. O goleiro Roberto, criticado pelos dois gols que tomou em São Paulo na rodada que passou, foi confirmado na equipe por Lori.