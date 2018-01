Lori Sandri faz mistério no Vitória O técnico Lori Sandri decidiu fazer mistério para definir o time do Vitória que enfrenta o Atlético-PR, nesta quarta-feira, em Londrina. Ele tenta enganar o colega Mário Sérgio, que dirige a equipe paranaense, ao deixar a dúvida se usará o esquema 4-4-2 ou 3-5-2 - o mais provável é o último. De qualquer maneira, o Vitória estará bem alterado. Nenê entra no lugar do zagueiro Marcelo Heleno, que cumprirá suspensão automática. Na lateral-direita, Alex Santos cede o lugar provavelmente para Maurício, enquanto Dionisio é o mais cotado para substituir o volante Ramalho. E no ataque, Zé Roberto, que sentou no banco na partida passada, recuperou sua posição.