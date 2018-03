Lori Sandri mantém Gauchinho reserva Apesar de ter sido o herói da classificação do Botafogo às semifinais do Campeonato Paulista, o atacante Gauchinho permanece na reserva contra a Ponte Preta, domingo, no estádio Santa Cruz, às 16h, em Ribeirão Preto. "É lógico que gostaria estar entre os titulares, mas penso no grupo. O que o Lori decidir eu respeito, o importante é o Botafogo vencer as partidas", disse o jogador. Leandro e Robert vão formar a dupla de ataque. Foi de Gauchinho o gol que deu a quarta vaga no Campeonato Paulista para o Botafogo. Ele entrou aos 13 minutos do segundo tempo e mudou o panorama da partida decisiva contra a Portuguesa ao aproveitar o rebote do goleiro Marcelo Moretto, da Lusa, após falta cobrada por Toinzé e marcar o gol da vitória e da classificação. O herói aproveita o feito para desabafar. "Passei por muitas dificuldades em Ribeirão Preto, pois tive várias contusões, mas agora é nova fase, espero ajudar ao Botafogo a passar para a final", desabafa. Ele teve uma grande passagem pelo Cerro Porteño, do Paraguai, em 1999, quando disputou a Copa Libertadores. "Sou muito querido no Paraguai, fui artilheiro do time em 1999, por isso a torcida do Cerro me adora até hoje", explica o matador, que marcou 15 gols na competição. Antes de chegar ao estádio Santa Cruz, o artilheiro passou por várias clubes do futebol brasileiro, como XV de Piracicaba, São Paulo e Grêmio.