Lori Sandri muda seis no Atlético-MG Com seis mudanças em relação ao time que foi derrotado em casa para o Palmeiras, no último domingo, o Atlético-MG enfrenta o São Paulo nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, com 33 pontos, a equipe mineira luta desesperadamente contra o rebaixamento. A principal novidade é o retorno do meia Rodrigo Fabri. Ramon, antigo titular da posição, foi barrado e vai ficar no banco de reservas. O técnico Lori Sandri admitiu que não teve tempo para observações, mas tem pressa em encontrar um time ideal. Na sua estréia, o Atlético-MG perdeu. O treinador atribuiu o revés ao ?pânico? que se abateu sobre os atletas. ?A gente tem que procurar se equilibrar (emocionalmente) dentro do campo porque esse tem sido realmente um ponto que tem nos prejudicado muito. A gente tem feito os gols, mas não tem suportado a pressão do adversário?, concordou o atacante Marques. Para escapar do descenso e não depender de nenhum outro resultado, o Atlético-MG precisa vencer cinco das sete partidas que lhe restam. O discurso é de não jogar a toalha. ?Jamais podemos morrer antes. Temos de lutar dentro de campo enquanto tivermos chances?, disse Marques. Sandri promoveu outra mudança no meio-campo, trocando o experiente Amaral pelo jovem Rafael Miranda. Na lateral direita, Edílson entra no lugar de Rodrigo Dias. Pelo lado esquerdo, Thiago irá substituir Esquerdinha, lesionado. Na zaga, Henrique e Cáceres voltam ao time titular. O primeiro entra no lugar de Marquinhos, enquanto o paraguaio substitui Lima, suspenso.