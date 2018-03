Lori Sandri promete carimbar faixa Se para o Botafogo vencer o Corinthians por 4 a 0 é uma missão considerada quase impossível, para o técnico Lori Sandri a disputa pelo título paulista ainda não acabou. Mesmo assumindo uma posição quase isolada, ele tenta reanimar seus jogadores após a inesperada derrota, por 3 a 0, na primeira final, domingo, em Ribeirão Preto. "Nós não vamos viajar até São Paulo de graça. Vamos para lutar até o fim, mesmo se for para carimbar as faixas do Corinthians", disse o técnico, reconhecendo, porém, que agora as dificuldades são maiores. Como sempre faz, Lori apresenta uma série de argumentos para motivar o elenco. Um deles é que o Corinthians terá um jogo decisivo contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, quinta-feira, que vai causar um desgaste físico e emocional. Outro é que o adversário perdeu jogadores importantes como Otacílio, Paulo Nunes e Pereira, todos com o segundo cartão amarelo, além do lateral André Luis, machucado. "Vai ser um jogo mais equilibrado", espera. De cabeça fria, Lori Sandri reconhece que seus planos iniciais caíram por terra com a derrota. "Para estes meninos que estão aparecendo agora, como o Luciano, o Leandro e o Robert, entre outros, é muito importante mostrar personalidade", completou. É esta série de motivos que ele vai pregar com seus jogadores a partir desta terça-feira, na apresentação do elenco. A própria trajetória do time no Campeonato Paulista é referência para estimular o time, que de grande azarão chegou às semifinais e, agora, disputa um título inédito. Mas o discurso do técnico está longe da realidade no clube. A comparação no estádio Santa Cruz, nesta segunda-feira, acabou sendo inevitável. O clima de festa de domingo, com a agitação nas arquibancadas e a euforia da torcida, foi trocado por um ambiente carregado, de completa desolação. À tarde, Lori Sandri confirmou que não manteve contato com os dirigentes do Internacional-RS. No momento ele garante que só pensa na decisão paulista. No começo da noite, o time gaúcho anunciou a contratação de Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão do mundo com a seleção brasileira.