Lori Sandri reestréia contra o Goiás Na estréia do técnico Lori Sandri, mais uma vez contra o Goiás, como no ano passado, mas desta vez pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2004, o Criciúma volta a jogar com três zagueiros, mostrando a preocupação do novo treinador em reverter um dado estatístico que ele considera fundamental. "O Criciúma tomou muitos gols. Se dependêssemos apenas dos gols marcados estaríamos muito melhores na classificação", comenta Sandri. Apesar de ocupar a 14ª colocação, o Criciúma fez mais gols - 42 no total - que nove clubes que estão à sua frente na tabela de classificação. Porém, tomou 45 e tem saldo negativo de 3. Fernandinho, com uma lesão muscular na perna direita, desfalca a equipe e Douglas será seu substituto. No primeiro turno, o Criciúma venceu o Goiás, em Santa Catarina, por 7 a 2. Na estréia de Lori, no ano passado, em 25 de maio, jogando em Goiânia, o Criciúma venceu por 2 a 0.