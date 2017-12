Lori Sandri sai algemado em empate de Sport e América-RN

O Sport empatou com o Náutico, por 2 a 2, neste domingo, na Ilha do Retiro, em jogo marcado por bastante confusão, com o técnico Lori Sandri saindo de campo algemado pela polícia, após ser expulso pelo árbitro Marco Antonio da Silva Sampaio. Com o resultado, o time rubro-negro chega a cinco pontos e cai para a vice-lanterna. O último colocado é o próprio time de Natal, que soma apenas quatro pontos. Os visitantes abriram o placar no início do primeiro tempo. Aos 13 minutos, Luciano Dias tabelou com Paulo Isidoro e tocou na saída do goleiro Cléber. O empate dos anfitriões veio aos 22 minutos. Carlinhos Bala cobrou a falta e o zagueiro Durval subiu mais do que a defesa adversária e mandou de cabeça no canto direito de Renê. Aos 32, os visitantes ficaram novamente em vantagem, com Luciano Dias marcando em cobrança de escanteio. Aos 36 minutos veio a confusão. O meia Souza, do América, revidou uma agressão e foi expulso. A reclamação dos americanos foi grande e a partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos. O treinador Lori Sandri, fez sinais indicando que seu time estaria sendo roubado e também foi embora mais cedo. No tumulto, ele saiu de campo algemado pela Polícia Militar de Pernambuco. Na segunda etapa, mesmo com um a mais, o Sport não conseguiu virar. O vexame só não foi maior por causa de um lance esquisito. o atacante pernambucano Carlinhos Bala - 1,65 m de altura - empatou a partida em 2 a 2 com um gol de cabeça. SPORT 2 X 2 AMÉRICA-RN Sport - Cléber; Evanílson (Diogo), Gabriel, Durval e Bruno; Bia (Weldon), Everton, Fumagalli e Rosembrick, Washington (Vítor Hugo) e Carlinhos Bala. Técnico: Edson Leivinha. América-RN - Renê, Edson Borges, Rodrigo Alemão e Odirlei; Eduardo (Thiago), Célio, Rafael Muçamba, Souza e Marcinho; Paulo Isidoro (Leandro Sena) e Luciano Dias (Giovanne). Técnico: Lori Sandri. Gols - Luciano Dias aos 13 e aos 32 minutos, Durval aos 22 minutos do primeiro tempo; Carlinhos Bala aos 23 do segundo. Árbitro - Marco Antonio da Silva Sampaio (CE). Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio da Ilha do Retiro, em Refice (PE).