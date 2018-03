Lori Sandri tem 2 problemas no Inter Depois de ajustar o time e manter a mesma escalação por sete jogos consecutivos, o técnico Lori Sandri está com dois problemas para definir o Inter que enfrenta o Figueirense, nesta quarta-feira, na estréia do Campeonato Brasileiro. O atacante Nilmar sente dores no tornozelo desde domingo e depende de avaliação médica para saber se joga. Se ficar de fora, será substituído por Rafael Sobis. O meia Cleiton Xavier tem problemas de outra ordem. Ele foi preso na segunda-feira por estar com uma carteira de motorista falsificada. Liberado depois de 10 horas na cadeia, dormiu pouco e treinou na terça-feira, mas só vai jogar se o técnico considerar que está em boas condições psicológicas. O candidato à vaga é Alex Raphael, ex-Guarani, que tem impressionado nos treinos.