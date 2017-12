Lori Sandri troca Criciúma pelo Vitória Desde a noite desta segunda-feira, Lori Sandri não é mais técnico do Criciúma. Ele anunciou oficialmente que aceitou uma proposta ?irrecusável? do Vitória, em negociação que começou na sexta-feira e foi mantida em completo sigilo, sendo de conhecimento apenas do presidente do Criciúma, Moacir Fernandes, e do vice de Futebol do clube, Waldeci Rampinelli. Lori comandou o Criciúma em 14 jogos, conquistou 28 pontos e foi responsável pela melhora da equipe no Campeonato Brasileiro, terminando o primeiro turno em sétimo lugar. Gilson Kleina, auxiliar técnico de Lori, será efetivado no cargo de treinador a partir desta terça-feira, enquanto Lori espera se apresentar no fim do dia em Salvador ao seu novo clube.