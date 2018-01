Lori Sandri troca Paraná pela Turquia O técnico Lori Sandri despediu-se dos jogadores do Paraná na manhã desta quinta-feira. Ele vai dirigir o Rizespor, time da primeira divisão da Turquia. "A proposta (financeira) é boa, mas tem a questão do futuro", salientou. "Há a possibilidade de continuar no ano que vem". Sandri deixa o Paraná na 6.ª colocação do Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de 55%. Aos 56 anos, o treinador já dirigiu clubes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Japão, além da própria seleção saudita em 1977. O novo treinador do Paraná é Luís Carlos Barbieri, que passou pelo Guarani e foi campeão catarinense pelo Criciúma. Por coincidência, Barbieri também substituiu Lori Sandri no Criciúma.