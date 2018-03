Lori Sandri vê igualdade na final Apesar de o Corinthians ter o peso da tradição, um elenco milionário, a vantagem de jogar por dois resultados iguais e ainda poder decidir em casa, o técnico do Botafogo, Lori Sandri, acredita que a final do Paulistão não tem favorito. "Os dois times entram em condições iguais para esta decisão", garantiu o treinador. E, depois de saber que o primeiro jogo, domingo, foi confirmado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, ele disparou: "Agora ficou mais equilibrado ainda". A estratégia de Lori nestas finais será semelhante à que foi adotada diante da Ponte Preta nas semifinais, quando o time de Ribeirão Preto garantiu a vaga no jogo em casa, aproveitando o apoio da torcida para vencer por 2 a 1. "Nosso time é jovem e precisa muito do incentivo dos torcedores", justificou o treinador. Reconhecido em Ribeirão Preto como o grande responsável pela campanha inédita do Botafogo, Lori Sandri assegura que continuará sendo o mesmo "paizão" que foi até agora com o elenco. "No futebol, o técnico precisa de uma dose muito forte de psicologia para tirar o máximo dos jogadores", explicou. O técnico ainda não sabe como vai escalar o time na decisão. Ele prefere pensar um pouco mais para encontrar os substitutos do zagueiro Bell e do atacante Leandro, suspensos com dois cartões amarelos. Mas ele deverá ganhar um reforço importante: o meia Luciano Ratinho, que terá mais alguns dias para se recuperar de uma contusão muscular. A preocupação do "psicólogo" Lori é evitar que o entusiasmo da torcida afete os jogadores. Para ele, seu time tem boas chances de ser campeão, desde que mantenha a mesma determinação e garra apresentadas até agora. "Ninguém é campeão sem garra. E ninguém chega numa final por acaso", completou. Prêmio Gordo - A diretoria do Botafogo confirmou a premiação de R$ 380 mil para ser dividida entre os jogadores e a comissão técnica. A divisão será feita conforme o número de jogos disputados por cada jogador. Na semana passada, os atletas já receberam R$ 300 mil pela vaga nas semifinais. Com o vice-campeonato garantido, o Botafogo já assegurou sua participação na Copa do Brasil de 2002. Antes, porém, pretende se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro, traçando um plano parecido com o estabelecido dentro do Paulistão. "Primeiro vamos lutar para não cair, depois para realizar uma boa campanha e, por último, tentar a classificação entre os quatro finalistas", prometeu o presidente Ricardo Ribeiro Machado, que não quis confirmar se já recebeu proposta por algum dos jogadores do elenco.