Lori Sandri volta ao comando do Criciúma O gaúcho Lori Sandri, 54 anos, vice-campeão paulista de 2001, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, foi apresentado nesta terça-feira à tarde como novo treinador do Criciúma, em substituição a Edson Gaúcho, demitido após o empate com o Vitória (BA), no último domingo. Sandri estava em Curitiba, onde reside, há cerca de uma semana depois de duas temporadas seguidas no Verdy, do Japão, quando foi convidado e aceitou a oferta do Criciúma, clube que já dirigiu em outras quatro oportunidades. Em 1991, em sua segunda passagem pelo Estádio Heriberto Hülse, foi campeão catarinense. O novo treinador do Criciúma comanda nesta quarta-feira o primeiro coletivo como preparativo para o jogo com o Goiás, domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário foi o último clube que Sandri dirigiu antes de se transferir para o futebol japonês. Gílson Kleina, preparador físico, indicado pelo treinador, integra a nova comissão técnica.