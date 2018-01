Lorient é campeão da Copa da França Após 76 anos de história, o Lorient conquistou o seu título mais importante, ao ser campeão pela primeira vez da Copa da França. A equipe, que terminou em 18º e último lugar no Campeonato Francês deste ano e caiu para a segunda divisão, derrotou, neste sábado, no Stade de France, em Saint-Denis, o Bastia (11º classificado no Francês) por 1 a 0. O gol foi marcado por Darcheville, aos 41 minutos do primeiro tempo. O início da partida foi adiado por 20 minutos, após torcedores do Bastia, que é da região da Córsega, terem vaiado o hino francês. O presidente Jacques Chirac abandonou, revoltado, a tribuna oficial. ?É inadmissível e inaceitável?, afirmou Chirac, que pediu ao presidente da Federação Francesa de Futebol, Claude Simonet, que apresentasse desculpas à França em nome de sua entidade. O que foi feito pelos microfones do estádio. "Não tolerarei e não aceitarei que se ataque aos valores da República e aqueles que a representam?, disse o presidente francês.