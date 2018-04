Lorient elimina Lyon na Copa da Liga Francesa

Mesmo atuando com o time praticamente completo - o zagueiro Cris, lesionado, era um dos poucos desfalques -, o Lyon não fez frente ao adversário. Kévin Gameiro marcou logo aos quatro minutos do primeiro tempo para os mandantes, que souberam se segurar na defesa durante o restante do confronto. Assim, o Lorient foi à semifinal.

Outro a garantir classificação foi o Olympique de Marselha, em casa, após vencer emocionante partida contra o Lille por 2 a 1. O atacante brasileiro Túlio de Melo abriu o placar para os visitantes aos sete do primeiro tempo, mas Gonzalez empatou três minutos depois. A partida só foi então definida aos 35 da etapa final, após gol marcado por Valbuena. No final de semana, o Lille já havia sido eliminado da Copa da França pelo Colmar, da quarta divisão.

Ainda nesta quarta-feira, o Toulouse venceu por 1 a 0 o Guingamp, da segunda divisão, fora de casa, e também avançou à semifinal. Ebondo marcou o gol da classificação aos nove minutos do segundo tempo.

Pela Copa da França, o Nancy protagonizou grande vexame. Foi eliminado em casa para o Plabennec, da terceira divisão, por 2 a 0, com dois gols de Crehin. E depois de vencer o Lille, o Colmar não conseguiu repetir a façanha nesta quarta-feira e caiu em casa para o Boulogne, por 2 a 1. Assim, despediu-se da competição.