Los Angeles é o campeão dos EUA Com um ?gol de ouro? (na prorrogação), o Los Angeles Galaxy ganhou o título da Major League Soccer (MLS), a associação de futebol dos EUA, após três tentativas frustradas anteriormente. O ?herói? foi o artilheiro guatemalteco Carlos Pescadito, que garantiu o 1 a 0 contra o New England Revolution (foi seu 32.º gol no ano), diante de mais de 60 mil torcedores no novo estádio de Massachusets.