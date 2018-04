Los Angeles Sol, time de Marta, perde título nos EUA

Dono da melhor campanha da fase de classificação, com 12 vitórias e três derrotas em 20 jogos, o Los Angeles Sol entrou como favorito na final. Mas, apesar de jogar em casa, em Carson, na Califórnia, foi surpreendido pelo rival de Nova Jersey logo aos 16 minutos de jogo, com o gol O''Reilly, que colocou a equipe das brasileiras Rosana e Francielle na frente.

Após abrir o placar, o Blue Sky optou por se defender e suportar a pressão do Sol, que teve mais posse de bola, mas concluiu apenas quatro vezes a gol, facilitando o trabalho da goleira Branam. Para tornar a reação do time de Marta ainda mais complicada, a equipe atuou com uma jogadora a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando a zagueira Allison Falk foi expulsa.

Marta, artilheira da competição com 10 gols, teve atuação discreta, e agora se prepara para jogar pelo Santos até o final do ano. Ela se apresenta à equipe santista no dia 10 de setembro e disputará a primeira edição do Copa Libertadores feminina. Depois, retorna para mais uma temporada nos Estados Unidos.