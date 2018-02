Loteca: Caixa premiará pelo empate A Caixa definiu nesta segunda-feira que vai premiar pela Loteca quem fez os 14 pontos ao apostar no empate (coluna do meio) no jogo São Bernardo x Penapolense, pelo concurso 184, disputado neste final de semana. Assim, foram seis ganhadores, que receberão R$ 77.979,58 para cada um. Com 13 acertos, foram 260 ganhadores, onde cada um receberá R$ 182,85. A dúvida existia porque esta partida havia sido paralisada aos 39 minutos do primeiro tempo, no sábado, devido à chuva que caiu em São Barnardo do Campo (SP). No domingo, quando o jogo foi novamente realizado, o São Bernardo ganhou por 5 a 0. A partida foi válida pela Série B (equivalente à quarta divisão) do Campeonato Paulista.