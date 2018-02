Loteria vai socorrer clubes de futebol O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz conversaram nesta terça-feira em Brasília sobre um pacote de medidas para socorrer os clubes de futebol. A principal delas, de acordo com o ministro dos Esportes, será a criação da ?Time Mania?, uma loteria da Caixa Econômica Federal. ?Fiquei supreso. O presidente conhece o problema de cada um dos clubes e está realmente preocupado e empenhando em encontrar soluções?, contou Teixeira. Corintiano ?roxo? ? como ele próprio se define -, Lula lamentou as dificuldades financeiras enfrentadas por seu time. Já Teixeira citou o Flamengo, que tem uma dívida de mais de R$ 200 milhões. ?A renegociação das dívidas está vinculada à criação da Time Mania?, disse Queiroz. ?Parte do dinheiro dessa loteria irá para os clubes, que arrecadam menos do que gastam porque débitos anteriores muito grandes. Além disso, temos interesse em ajudar na profissionalização dos clubes, para que eles se transformem em empresas?. Durante a reunião desta terça, Lula reafirmou que o Brasil tem todas as condições de sediar a Copa do Mundo, em 2014. ?Já foi definido pela Fifa que a Copa será realizada na América do Sul e o presidente está entusiasmado. Vamos trabalhar para que a candidatura única do Brasil seja apresentada até dezembro de 2006, quando haverá a Copa na Alemanha?, comentou Queiroz. A definição, no entanto, sairá apenas em 2008.