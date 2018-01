Lotte, de juvenil a titular na Lusa Com a demora na contratação de reforços, Candinho começa a apostar nas categorias de base da Portuguesa. E parece não ter motivos para se arrepender. Hoje, no jogo-treino contra o Rio Branco, um dos melhores times do Campeonato Paulista deste ano, a Portuguesa goleou por 4 a 1, com dois gols do jovem Lotte, de 19 anos, revelação do clube - os outros dois foram de Ricardo Oliveira. A confiança no garoto é tanta que o treinador o escalou como titular, na vaga de Cléber.