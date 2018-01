Louis van Gaal volta ao Barcelona Cerca de dois anos depois de ter deixado o clube, o técnico holandês Louis van Gaal volta ao Barcelona, segundo anúncio feito nesta segunda-feira pelo presidente do clube, Joan Gaspart. De acordo com o dirigente, a apresentação do novo técnico aos jogadores será feita na próxima sexta-feira. Van Gaal dirigiu o Barcelona entre 97 e 2000 e pediu demissão em solidariedade ao ex-presidente Josep Luis Núnez, que deixou o clube depois de 22 anos no cargo. Durante o período em que comandou a equipe, Van Gaal teve problemas de relacionamento com vários jogadores, entre eles, o brasileiro Rivaldo. Van Gaal vai substituir Carlos Rexach, demitido depois da eliminação pelo Real Madrid, nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.