Lourenço vai esperar por Romário O técnico do Vasco, Dário Lourenço, vai esperar até sexta-feira pela recuperação de Romário, machucado na coxa direita, para enfrentar o Botafogo, domingo, em São Januário. O craque fez nesta quarta-feira um trabalho de fisioterapia. Se for vetado pelos médicos do clube, o treinador vai optar por Marcos Brito ou Dominguez. "Na terça-feira, eu conversei com o Romário por telefone e ele me disse que ainda sentia uma dorzinha. Vou esperá-lo até o coletivo de sexta-feira para definir o time. Ele tem rápida recuperação", declarou Dário Lourenço, ciente da importância de Romário, mesmo com 39 anos, para o atual elenco vascaíno. "Ele passa confiança aos demais companheiros".