Love comemora fim do jejum no Corinthians: 'Acabou a zica'

O atacante Vagner Love comemorou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na vitória deste domingo contra o Bragantino, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. O jogador afirmou que conversou com Tite e precisou controlar a ansiedade para encerrar o jejum que já durava nove jogos. "Acabou a zica, eu sabia que uma hora meu gol iria sair. Era só deixar a ansiedade de lado."

Love, que mudou o visual e raspou a cabeça, deixando de lado as trancinhas, até brincou com a coincidência. "Não tem nada a ver, mas acho que deu sorte. Mas as pessoas iam achar que foi por causa do cabelo."

O atacante foi o principal jogador do Corinthians na vitória que encerrou uma desgastante maratona de jogos (quatro em oito dias) pelo Paulistão. Com o resultado, o time foi aos 35 pontos e é dono da melhor campanha do campeonato.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians recebe o Danubio, no Itaquerão, pela Copa Libertadores. Tite vai escalar os titulares no jogo que pode confirmar a classificação às oitavas de final.

Love deve mais uma vez começar a partida no banco de reservas e pode ganhar nova chance como titular no próximo domingo, no clássico contra o Santos, também no Itaquerão, pelo Paulistão.