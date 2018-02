Love: depois do impasse, a despedida Vágner Love está se despedindo do Palmeiras da mesma forma como despontou no clube: criando incertezas. Quando passou a chamar atenção na equipe de juniores, causou tumulto ao ser flagrado com uma garota na concentração antes de um jogo da Copa São Paulo. Alguns diretores defenderam seu afastamento, mas o atacante acabou ficando por decisão do presidente Mustafá Contursi. Nesta semana, a discussão foi sobre a sua presença em campo, agora que está prestes a deixar o time para jogar na seleção brasileira e se transferir para o CSKA, da Rússia. O caso só foi definido às 23h30 de sexta-feira, quando o atacante se apresentou na concentração. No início da semana os prognósticos eram otimistas, já que Vágner estava treinando normalmente. Passaram a pessimistas depois que o jogador se ausentou no treino de sexta-feira para participar de uma reunião. O técnico Estevam Soares treinou o time com Kahê no ataque e passou a usar termos condicionais ao ser questionado sobre a presença do artilheiro no clássico. Mustafá Contursi disse que ainda considerava Vágner atleta do clube e, sem dúvida, foi decisivo para sua confirmação na equipe que joga contra o São Paulo. A situação de indefinição já se arrasta há tanto tempo que seus companheiros não se abalam mais. Afinal, desde abril Vágner está sendo negociado com o CSKA e há pelo menos três semanas os jogadores vivem a expectativa de sua despedida. "Se estou preparado para jogar? Bom, toda semana estão anunciando que o Vágner vai embora. Então, já acostumei", disse Kahê, que vai ficar no banco de reservas. Definições - Mas em meio a uma semana de incerteza, Estevam também teve momentos de definição. Muñoz, recuperado de uma crise intestinal, volta à equipe, o que é uma boa notícia já que ele quem marcou o último gol do Palmeiras sobre o São Paulo. Outra confirmação é a presença de Pedrinho, depois de longa ausência por causa de uma contusão na coxa. O treinador garantiu a presença do zagueiro Gabriel. O jogador atuou contra o São Caetano como substituto de Leonardo, que estava suspenso, e soube aproveitar a oportunidade. "O Gabriel jogou bem e vai ganhar mais uma chance", disse Estevam, entusiasta do futebol do zagueiro desde que o comandava na Ponte Preta.