Love desconhece propostas de clubes O atacante Vágner Love garantiu nesta sexta-feira em São Paulo que desconhece propostas por seu futebol, seja de clubes brasileiros como o Corinthians ou europeus, como o Chelsea. O jogador do CSKA Moscou chegou com uma hora de atraso ao local da entrevista coletiva - um shopping paulista - e anunciou que terá um mês de férias. Revelou que no futuro não descarta voltar ao futebol brasileiro. ?Poderia jogar no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians...?, disse.