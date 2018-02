Love: despedida com chave-de-ouro Com dois gols no seu primeiro (e último) clássico contra o São Paulo. Foi assim que Vágner Love fez sua despedida do Palmeiras. Nesta segunda-feira ele se apresenta à Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. Depois, passa uma semana no Brasil e então segue para a Rússia, onde defenderá o CSKA. "Foi uma despedida com chave-de-ouro. Estou deixando um clube maravilhoso, uma torcida maravilhosa e companheiros maravilhosos. Por um lado, é triste, mas pelo outro, tenho de ver minha carreira. Vou ficar torcendo de longe", disse Vágner Love, que deixou o gramado mandando beijinhos irônicos para a torcida do São Paulo, localizada no tobogã. "Saio feliz. Pena que não deu para conquistar mais títulos." Vágner Love era só alegria quando deixou o Pacaembu, mas era só preocupação quando chegou. Na sua última partida pelo Palmeiras, o atacante cismou que precisava evitar a imprensa a qualquer custo. Por isso, recrutou três seguranças particulares para escoltá-lo do ônibus da equipe até o vestiário. Cercado por brutamontes, Love conseguiu o que queria: ignorar os microfones. A novela sobre sua transferência estava incomodando. Ele não agüentava mais falar sobre o assunto. Na verdade, nem queria estar no Pacaembu. A amigos, Love disse na véspera que preferia ir a um baile funk. Ele temia que, em campo, uma contusão impedisse a negociação com o CSKA. Lembrou até do caso do atacante Luizão que, quando jogava pelo Corinthians, perdeu a chance de se transferir para um clube alemão por se machucar em um jogo sem importância. Obrigado pelo presidente palmeirense Mustafá Contursi, porém, Love foi para o jogo. E como jogou! Fez de sua despedida um espetáculo. Exaltado desde o início pela torcida palmeirense (ao contrário do que se passou com seu "colega" Luís Fabiano, do São Paulo), Love foi fundamental na vitória do Palmeiras por 2 a 1. Sua primeira participação foi logo aos dois minutos de jogo. Após cruzamento rasteiro de Muñoz, da direita, Love e Rodrigo se enroscaram e o atacante caiu na área. Os palmeirenses pediram pênalti, mas o árbitro Sálvio Spínola nada marcou. Um lance semelhante, envolvendo os mesmos jogadores, aconteceria 27 minutos depois. Quando preparava-se para chutar a gol, Love foi travado por Rodrigo. Novamente os palmeirenses pediram pênalti. Novamente o árbitro ignorou a reclamação. Vágner Love se movimentava bastante, mas sofria com a marcação. E com a violência dos são-paulinos. Ele foi o mais combatido em campo. Ao todo, sofreu seis faltas. Mas no primeiro lance que teve liberdade, Love não falhou. Aos 37, completou de cabeça um cruzamento de Correa. No intervalo, o atacante evitou dizer que aquele era seu último gol pelo Palmeiras. Preferiu exaltar o trabalho do colega. "Foi um belo cruzamento do Correa." O (segundo) tempo mostrou que aquele não era mesmo o último gol de Love pelo Palmeiras. Ele ainda tinha "amor" para dar na etapa final. Aos 16 minutos, Rogério Ceni falhou e Love não perdoou. Mandou para a rede: 2 a 0 Palmeiras, 2 a 0 Vágner Love. O São Paulo ainda descontaria com o lateral-direito Cicinho, mas a festa era mesmo de Love.