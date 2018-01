Love diz que não há multa para sair Revelado o motivo de tanta confiança demonstrada por Vágner Love em acertar com o Corinthians e desligar-se do CSKA. O jogador declarou a Kia Joorabchian não haver multa contratual para deixar o time russo. Love e seu procurador, Claudio Guadagno, foram com a cópia do contrato mostrando que o único gasto da MSI seria devolver os US$ 7,5 milhões pagos ao Palmeiras, o US$ 1,5 milhão dado como luva ao atacante e os US$ 360 mil pagos nos seis meses que Love atuou pelo CSKA. Ou seja: basta pagar US$ 9,6 milhões e a contratação estará feita. Os dirigentes do CSKA, porém, ficaram revoltados com a postura de Vágner Love. E estão dispostos a truncar a negociação. Ameaçam até procurar a FIFA se o atacante não retornar. Vágner Love deve ir à Rússia nesta semana para explicar-se pessoalmente à cúpula do CSKA e viabilizar a transação.