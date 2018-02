Love e CSKA: tudo pronto para o acerto O contrato do CSKA já está à disposição de Vágner Love no escritório de seu empresário, Cláudio Guadagno. Mas o negócio com o clube russo só começará a ser fechado na segunda-feira, quando o empresário português Dionísio Castro deverá encontrar-se com o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. Dionísio Castro chegou ao Brasil quarta-feira, às 18 horas. Já se reuniu com a médica e o advogado russos enviados pelo CSKA ao Brasil na semana passada para avaliar a situação do atacante. Dionísio tem em mãos o contrato que transfere os direitos federativos de Vágner para o CSKA. O texto, porém, está em russo. O Palmeiras quer que a tradução seja feita por um tradutor juramentado para o inglês e o português antes de assinar toda a papelada. O empresário português conversou com Vágner, que aceitou todas as formalidades para a sua transferência: dinheiro, tempo de contrato, cláusulas. Só não assinou porque os resultados dos principais exames médicos ainda não ficaram prontos. E também porque ainda falta sacramentar o acordo com o Palmeiras. Nesta quinta-feira, Castro almoçou com Evandro Ferreira, o empresário que descobriu Vágner no Rio de Janeiro. Evandro é o ?sócio? de Gilmar Rinaldi nos 40% que o ex-empresário do atacante tem direito sobre a venda de Vágner. Quanto a Cláudio Guadagno, o empresário atual, ele acompanha as negociações entre o Palmeiras e os empresários portugueses que representam o CSKA à distância. E só discute a parte que cabe ao atacante. Nesta quinta-feira, mais uma vez, Vágner não conversou com os jornalistas. Ele só vai se manifestar quando a transferência estiver oficializada. Depois de passar mais uma noite no Hospital do Coração submetendo-se a exames, o jogador voltou a treinar normalmente nesta quinta-feira. O técnico Estevam Soares já disse que vai escalá-lo no jogo de domingo contra o São Caetano, às 16h, no ABC. Dúvida - Quando se reunir com Dionísio Castro, o Palmeiras vai sugerir que Vágner jogue também na rodada seguinte, contra o São Paulo. O clube está disposto até a pagar um seguro no valor dos direitos federativos do atleta: U$ 7,5 milhões. Também está praticamente definido que o Palmeiras vai receber esse dinheiro à vista, na próxima semana. Antes de enfrentar o São Paulo, na véspera de sua apresentação à Seleção Brasileira, no dia 28, Vágner pode ir até Moscou se o negócio for definido rapidamente. A viagem, porém, vai depender também do presidente Mustafá Contursi. Nesta quinta-feira à noite, o dirigente embarcou para Brasília, onde vai passar o dia. Se Dionísio Castro conseguir antecipar o seu encontro com Mustafá para o sábado, a tradução do contrato pode ser feita até o final de semana e Vágner poderia viajar na segunda para a Rússia. O atacante vai participar do coletivo desta sexta-feira na Academia de Futebol, às 15h30. O treino definirá o time que enfrentará o São Caetano. A dúvida de Estevam é o substituto do zagueiro Leonardo, suspenso pelo terceiro amarelo. Gabriel e Gláuber disputam a posição. No ataque, Thiago Gentil entra no lugar de Muñoz, que se recupera de uma gastroenterite.